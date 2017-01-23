Telefon dolandırıcılığı iddiası: 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan B.Ö’yü telefonla aradı.

Telefondaki kişi, B.Ö’ye, terör örgütleri ile bağlantısı olduğunu tespit ettiklerini, kendini bu durumdan kurtarabileceklerini belirterek 5 bin 500 lira talep etti.

Bunun üzerine panikleyen B.Ö, kendisinden talep edilen parayı H.Ö ve İ.T’ye önceden belirlenen yerde teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan B.Ö, durumu polise bildirdi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kimliğini tespit ettikleri H.Ö. ve İ.T’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ve İ.T, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı. AA