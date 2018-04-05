Telefon dolandırıcılarına "Son Alo" operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere operasyon başlattı.

Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şahısları 3 ay teknik takibe alan ekipler, zanlıların kaldığı adresleri tespit etti.

Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak vakti "Son Alo" adlı operasyon düzenleyen ekipler, 59 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin evlerinde arama da yaptı. Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA