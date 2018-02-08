Telefon dolandırıcıları önce para sonra dua istedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri'de yaşayan M.A.'nın, kendisini telefonla arayıp cumhuriyet savcısı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını belirtmesi üzerine operasyon başlattı. Dolandırıcının son telefonunda M.A.'nın yanında jandarmada vardı. Dolandırıcı para istediği yaşlı adamdan kendisi için hayır duası da istedi.

Jandarma ekipleri daha önce M.A.'dan 150 bin ve 70 bin lira alan şebekeyi takibe başladı. Üçüncü kez para almaya gelen şebekenin "eldenci" olarak tabir edilen üyesi F.A. suçüstü yakalandı.

F.A'nın ifadesi doğrultusuda yapılan operasyonlarda şebeke lideri A.D. Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Şebekenin diğer üyeleri M.B., M.A., S.K., H.G., B.B. ve F.A da İstanbul'da yakalandı.

Şüphelilerin ev, otomobil ve üst aramalarında 7 cep telefonu ve çok sayıda SIM kart, mağdurlardan aldıkları 33 parça altın, 2 bankamatik kartı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Farklı teknikler kullanmışlar

Aradıkları kişileri 'FETÖ' ile tehtit eden şüphelilerin "bankadaki paranızı çekecekler", "ev tapunuzu ele geçirdiler", "kuyumcu soygunu oldu, paraların sizin evinizde olduğu ihbarı var evinizi arayacağız" diyerek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin telefon görüşmelerinde bana "Damat" de ben de sana "Baba" diyeyim diyerek olaya gizlilik süsü kattığı da belirlendi.

Dolandırıcı da dolandırılmış

Yakalanan A. D.'nin de kendi adamları tarafından dolandırıldığı da ortaya çıktı. A.D.'nin mağdur M.A.'dan aldığı ilk 150 bin liranın İstanbul'da bulunan “Eldenci" tarafından kendisine ulaştırılmadığı belirlendi.

7 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin 4 farklı dolandırıcılık olayından arandıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA