Tel Abyadlılar, topraklarının YPG/PKK'dan temizleneceği günü bekliyor

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden kaçarak Türkiye'ye sığınan çok sayıda Suriyeli, AFAD tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oluşturulan çadır kentte yaşamını sürdürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği topraklarına dönememenin üzüntüsünü yaşayan Tel Abyadlılar, çadır kentte en güzel şekilde ağırlanıyor.

Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürmesinin sevincini yaşarken, Tel Abyad'ın da aynı şekilde teröristlerden temizlenmesini istiyor.

Vatan hasretiyle yanıp tutuşan terör mağduru Suriyeliler, Tel Abyad'ın YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması durumunda kısa süre içinde evlerine döneceklerini ifade ediyor.

"Zeytin Dalı Harekatı ile vatanımıza dönme umudumuz arttı"

Çadır kentte öğretmenlik yapan Eymen el-İsavi, ülkesinde üç yıl mesleğini icra ettiğini ve terör örgütünün Tel Abyad'ı işgal etmesi üzerine ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Burada en güzel şekilde ağırlandıklarının ve işlerini yapabildiklerinin altını çizen İsavi, buna rağmen ülkesine dönmeyi çok istediğini anlattı.

Eymen el-İsavi, sürekli takip ettikleri Zeytin Dalı Harekatı ile eve dönüş umutlarının arttığını vurgulayarak, "Tel Abyad'da savaş ve terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü nedeniyle Türkiye'ye sığındık. Üç yıldır buradayım ve mesleğimi sürdürüyorum. Suriye'de çok zulüm gördük ama burada acılarımızı unutmaya çalışıyoruz. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına teşekkür ederiz. Tüm ihtiyaçlarımız çadır kentte karşılanıyor” dedi.

"YPG/PKK, Tel Abyad ve diğer bölgelerde terör estiriyor. Arap ve Sünnileri evlerinden ettiler, arazilerini ellerinden aldılar ama inşallah onların da gidişleri yakın. Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile vatanımıza dönme umudumuz arttı. Türkiye'deki Suriyeliler olarak terör örgütünün yok olacağı günleri bekliyoruz. Afrin, Cerablus, Bab hepsi terörden temizlendi. İnşallah Tel Abyad ve diğer yerler de terörden arınır ve bu insanlar evlerine dönerler. Türkiye'de rahatımız yerinde, yetikililere ne kadar teşekkür etsek azdır ama bir an önce topraklarımızın terörden temizlenmesini ve eve dönmeyi istiyoruz."

"Artık yeter, bitsin bu hasret"

Tel Abyadlılardan Gusum Ferhan İcmali de yaklaşık üç yıl önce Tel Abyad'tan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını ve çadır kentte yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Sonrasında ülkelerine dönmeyi denediklerini ama örgütün buna izin vermediğini aktaran İcmali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evimi, yakınlarımı özlüyorum ama teröristlerden korktuğumuz için dönemiyoruz. İnşallah terör biter ve oraya huzur içinde döneriz. Türkiye'den beklentimiz bize sahip çıktığı gibi vatanımızı da teröristlerden temizlemesi, evimize dönmek için bunu istiyoruz. Buradan Tel Abyad birkaç kilometre uzakta ama biz gidemiyoruz. Afrin'i, Cerablus'u ve diğer yerleri nasıl özgürlüğüne kavuştuysa bizim topraklarımızın da terörden temizlemelerini istiyoruz. Sürekli bunun için Allah'a dua ediyoruz. Bunun bir an önce gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Türkiye'de rahatız ama insan vatanına dönmek istiyor. Artık yeter, bitsin bu hasret."

Gusum Ferhan İcmali, hamile olduğunu ve bebeğinin Suriye'de dünyaya gelmesini istediğini sözlerine ekledi.

"Türkiye tek umudumuz"

Saddam Cedan ise, Suriye'deki zulmün dünyanın gözü önünde devam ettiğini vurgulayarak, "Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye tek umudumuz, ona güveniyoruz. Buradaki herkes zalim YPG/PKK'nın gideceği günün hayalini kuruyor. Artık evimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA