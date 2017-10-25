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Tekstil fabrikasında yangın

Beylikdüzü'nde bir tekstil fabrikasının kumaş deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

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Tekstil fabrikasında yangın

Kavaklı Mahallesi Deniz Aktaş Caddesi'nde bir tekstil fabrikasının 3. katındaki kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, yangın çıkan fabrikanın çevresinde önlem aldı. 

Bölgeye sevk edilen Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Şişli ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Söndürme çalışmasına katılan bir itfaiye eri, omzundan hafif yaralandı. 

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, büyük çaplı hasara neden oldu. AA

Etiketler: İstanbul, fabrika yangını, beylikdüzü
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