Tekstil fabrikası küle döndü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Ulaşlı mevkisindeki bir tekstil fabrikasında işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Ürgüp ve Avanos'tan yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için fabrikanın duvarları kepçe yardımıyla yıkıldı.

Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangına müdahale eden bazı itfaiye görevlileri dumandan etkilendi.

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, yaptığı açıklamada, yangın ihbarının kendilerine ulaşmasının ardından Ürgüp ve destek veren diğer itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahalede bulunduğunu söyledi.

Yıldız, "Yangın işçilerin çalıştığı sırada çıkmış, ardından fabrika boşaltılmış. Yaralı yok, ancak ne yazık ki tesis kullanılamaz hale geldi. Gerekli soruşturma yapılacak." dedi.