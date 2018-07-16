Tekneleri su alınca muz bahçelerine saklandılar

Antalya Gazipaşa’da Poyraz Koyu'nda su almaya başlayan bir teknenin kıyıya yanaştığını ve içindekilerin karaya çıktığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Muz bahçelerinde saklanan ve aralarında Suriyeli sığınmacıların da olduğu 77 kişi gözaltına alındı.

Otobüslerle ilçe merkezindeki spor salonuna götürülerek haklarında yasal işlem yapılanların İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan, yasa dışı geçişi sağlamaya çalışan tekne kaptanın da arandığı açıklandı.

Kaynak: AA