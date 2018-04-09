Tekirdağ'ın güvenliği 'kızanlar'a emanet

Tekirdağ ve ilçelerinde zorlu görevlerde boy gösteren timler, zaman zaman yakın kentlere de gelen talep üzerine takviyeye gidiyor.

Tekirdağ ve çevresinde pek çok PKK, DEAŞ ve FETÖ silahlı terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren özel harekatçılar, harekat planını ve kullanacağı materyalleri eylem türü ile terör örgütüne göre belirliyor.

İhbar sonrası şubede hazırlıklarını yapan timler, belirlenen hedefe yaklaştıklarında harekat planını büyük ölçüde netleştirmiş oluyor.

Operasyonlarda "sıfır hata" için azami dikkar

Özellikle rehineli eylemlerde çok titiz hareket eden, planlamalarına mutlaka bomba imha uzmanı, sağlık ekipleri, itfaiye yan unsurları da ekleyen özel harekatçılar, operasyonun "sıfır hata" ile gerçekleşmesi için azami dikkat gösteriyor.

Tekirdağ'da ve Trakya'da özellikle FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sahada aktif olarak görev yapan "Tekirdağ'ın Kızanları", düzenledikleri operasyonlar ve çalışmalarla terör örgütlerinin bölgede yuvalanmasına izin vermiyor.

"Tekirdağ'ın Kızanları"nın özel harekat biriminde kalabilmek için hem atış hem kondisyon olarak her an hazır durumda olması gerekiyor. Belirli zaman dilimlerinde teste tabi tutulan ekip elemanları, bazı kriterlerde üst üste iki kez belirlenen seviyenin altına düşmeleri durumunda timden çıkarılıyor.

Ölüme yalnız yürüyen adamlar

Tekirdağ ve çevresindeki terör eylemlerinde en kritik görev genellikle bomba imha uzmanlarının oluyor.

Özel harekat timleri, istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlara aktif olarak katılan bomba imha uzmanları, hem meslektaşlarının hem vatandaşların can güvenliğini sağlamak için bir anlamda kendi canlarını ortaya koyuyor.

"Ölüme yalnız yürüyen adamlar" olarak nitelendirilen isimsiz kahramanlar bomba imha uzmanları, işlerini başarıyla yaptıktan sonra da olay yerinden sessiz bir şekilde ayrılıyor. Eylemleri önledikleri için terör örgütlerinin hedef listesinde ilk sırada yer alan bomba imha uzmanları, terör örgütüne göre değişen onlarca bomba düzeneği etkisiz hale getirmek için sürekli kendini yeniliyor.

İhbar sonrası olay yerine mutlaka sinyal kesici cihazla giden ekipler, eylemin türüne göre hareket planını belirliyor. Bombalı paket şeklinde bir eylemde çevre güvenliğini alarak kontrollü patlama gerçekleştiren uzman ekip, özel düzenekli, patlaması halinde sivil vatandaşların hayatlarını tehlikeye atabilecek düzeydeki olaylarda ise bombayı patlatmadan etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Yaklaşık 40 kiloluk özel kıyafet giyen bomba imha uzmanı, işini yaparken ölümü değil, yaşamayı ve çevresindekileri yaşatmayı düşünüyor.

Kaynak: AA