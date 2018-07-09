Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili 2 makinistin ifadesi alınıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yolcu treninin 5 vagonu raydan çıkarak devrildi.
Kazada 24 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 318 kişiden 194'ü taburcu edildi.
124 yaralının ise tedavileri sürüyor. Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı soruşturmada 2 makinist ifadeye çağrıldı.
Buarada sabah erken saatlerde AKUT, UMKE ve AFAD ile itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Bölgede, Devlet Demiryolları'nın çalışmaları başladı.
Devrik vagonlar, yeni raylarla bölgeye sevk edilecek vinçlerle taşıma vagonlarına yüklenecek.
Kaynak: TRT Haber, AA