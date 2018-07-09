  • 09 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.515
    EURO 5.316
  • BIST 100478.49
    ALTIN 183.331
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili 2 makinistin ifadesi alınıyor

Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili 2 makinistin ifadesi alınıyor

Tekirdağ'da, 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili 2 makinist ifadelerinin alınması için Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tekirdağdaki tren kazasıyla ilgili 2 makinistin ifadesi alınıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yolcu treninin 5 vagonu raydan çıkarak devrildi.

Kazada 24 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 318 kişiden 194'ü taburcu edildi.

124 yaralının ise tedavileri sürüyor. Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı soruşturmada 2 makinist ifadeye çağrıldı.

Buarada sabah erken saatlerde AKUT, UMKE ve AFAD ile itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Bölgede, Devlet Demiryolları'nın çalışmaları başladı.

Devrik vagonlar, yeni raylarla bölgeye sevk edilecek vinçlerle taşıma vagonlarına yüklenecek. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Tren kazası, Tekirdağ, Çorlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER