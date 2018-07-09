Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında açılan soruşturmada 2 makinist gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili 2 gözaltı
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