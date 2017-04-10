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Tekirdağ'daki FETÖ/PDY soruşturması

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 24'ü adliyeye sevk edildi.

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Tekirdağdaki FETÖ/PDY soruşturması

Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 24'ü adliyeye gönderildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Soruşturma kapsamında, 9'u "asker abisi" olduğu değerlendirilen çeşitli rütbelerdeki 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 85 kişi gözaltına alınmıştı. AA

Etiketler: Tekirdağ, fetö/pdy soruşturması
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