  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Tekirdağ'daki "ByLock" operasyonu

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 35 kişiden 8'i tutuklandı.

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Tekirdağdaki &quot;ByLock&quot; operasyonu

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 35 kişiden 8'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik şüphelilerden 8'nin tutuklanmasına karar verirken, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 27'sini serbest bıraktı.

Operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, veteriner, öğretmen, doktor, hemşire, esnaf, işçi ve polis gibi meslek gruplarına mensup kişiler, iş adamları, ev kadınları ve öğrencilerin de aralarında olduğu 144 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, bunlardan 133'ü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Daha önce şüphelilerden 98'i adliyeye sevk edilmiş 28'i tutuklanmış, 36'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 70 kişi de serbest bırakılmıştı.

Yeni adliyeye sevk ve tutuklamalarla birlikte gözaltına alınan 133 zanlının tamamı adliyeye sevk edilmiş olup, bunlardan 36'sı tutuklanmış, 51'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 97 kişi de serbest bırakılmış oldu.

Etiketler: Tekirdağ, "ByLock" operasyonu
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