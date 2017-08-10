  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu

Tekirdağ'da, internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.

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Tekirdağda yasa dışı bahis operasyonu

Tekirdağ'da emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından illegal kumar-bahis ile ilgili olabileceği değerlendirilen Ş.P, M.B, M.D, Y.P. ve S.İ. isimli şahısların çeşitli bankalardaki hesaplarına çok sayıda farklı kişilerden para transferi gerçekleştirildiğinin tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Bu kişiler gözaltına alındı.

Şüphelilere ait banka hesapları mahkeme kararı gereği bloke edilirken, hesap hareketleri üzerinde incelemeler sürüyor.

Etiketler: Tekirdağ, Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu
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