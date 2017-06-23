Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 216 uyuşturucu hap, 22 gram bonzai, 4 gram eroin, 3 ruhsatsız av tüfeği, 51 av tüfeği fişeği, 87 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.
Polis ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı serbest bırakılırken, biri tutuklandı. Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.