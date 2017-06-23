  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.509
    EURO 3.927
  • BIST 99639.77
    ALTIN 141.65
Buradasınız : » » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tekirdağda uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 216 uyuşturucu hap, 22 gram bonzai, 4 gram eroin, 3 ruhsatsız av tüfeği, 51 av tüfeği fişeği, 87 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı serbest bırakılırken, biri tutuklandı. Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler: Tekirdağ, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER