Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'dan Çanakkale'deki "torbacı" diye tabir edilen satıcılara uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle çalışma yürüttü.

Ortak çalışma ve teknik takip sonucu, uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı aracın plakasını belirleyen ekipler, önlem aldı. Ekipler, 34 LPU 12 plakalı aracı Malkara ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1800 extacy hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 1650 lira ve 379 dolar bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan Deniz O., Ceyhan Ö. ve Aslıhan B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

