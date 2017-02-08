Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 16 zanlı, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 15'i tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddia edilen sokak satıcılarına yönelik Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde dün çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı.