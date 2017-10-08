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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

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Tekirdağda trafik kazası: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Recep Özdağ yönetimindeki 59 JC 993 plakalı otomobil, Çorlu-Tekirdağ karayolu Çiftlikler mevkisinde Şükrü Tunalı'nın (59) kullandığı elektrikli bisiklete çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Şükrü Tunalı ile elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Yücel Tunalı (58) yaklaşık 100 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şükrü ve Yücel Tunalı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazeler, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü Özdağ, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerince kapatılan yol, incelemelerin ardından trafiğe açıldı.

Etiketler: Tekirdağ'da trafik kazası
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