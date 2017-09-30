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Tekirdağ’da trafik kazası: 2 ölü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Tekirdağda trafik kazası: 2 ölü

Alpullu Caddesi Lahana Mahallesi yakınlarında, Hakan O.'nun kullandığı 39 NG 560 plakalı tır, dorsesinin kayması sonucu karşı yönden gelen Hüseyin Güçlü (43) yönetimindeki 59 HK 843 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Hüseyin Güçlü (43) ile aynı otomobildeki İpek Güçlü (8), Gülümser Güçlü (65), Neşret Güçlü (77), Nihal Güçlü (40) ve Esra Ekin Güçlü (10) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Nihal Güçlü (40) ve Esra Ekin Güçlü (10), kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücü Hüseyin Güçlü de durumunun ağır olması üzerine ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tır şoförü Hakan O. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. AA

Etiketler: Tekirdağ, kaza, trafik Kazası
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