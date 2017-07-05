Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, G.D. (16), dedesi Recep Öztürk'ün namaz için Sırtbey Mahallesi'ndeki caminin önüne park ettiği ve anahtarları üzerinde olan 59 AC 782 plakalı otomobili alarak arkadaşı Ömer Şenuvalı (15) ile Çeşmeler mevkisine gezmeye çıktı.

G.D'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak mezarlık yanında takla attı.

Kaza sırasında otomobilden fırlayan Ömer Şenuvalı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü G.D. ise ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza haberini camide alan ve olay yerine gelen Recep Öztürk, "Namaz için camiye gittim. Arabanın anahtarlarını da üzerinde bıraktım. Habersiz olarak arabayı almışlar, Çeşmeler mevkisine gitmişler. Dönüş yolunda da bu kaza meydana gelmiş. Acımız büyük. Ölen çocuğumuz da köylümüz. Torunumun arkadaşı." diye konuştu.