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Buradasınız : » » Tekirdağ'da terör propagandasına tutuklama

Tekirdağ'da terör propagandasına tutuklama

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşımda bulunup terör örgütü PYD/YPG propagandası yapan 4 kişi tutuklandı.

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Tekirdağda terör propagandasına tutuklama

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kapaklı ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden Afrin operasyonunu eleştirip terör örgütü PYD/YPG propagandası yapan 5 kişiyi tespit etti.

Operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, Kapaklı’nın Karaağaç Mahallesi’nde 3, Çerkezköy’ün Kızılpınar Mahallesi’nde 1, Şarköy’de 1 kişi olmak üzere 5 kişiyi ‘terör propagandası’ yapmak suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ş.B, Ş.Ö, F.A, Ş.K. ve M.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: terör propagandası, terör operasyonu, Tekirdağ, sosyal medya, propaganda
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