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Tekirdağ'da terör propagandasına 8 gözaltı

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağda terör propagandasına 8 gözaltı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapan ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunan 10 kişi hakkında, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Güvenlik Şube ekipleri, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda, 8 kişi gözaltına aldı.

Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Tekirdağ
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