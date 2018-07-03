Tekirdağ'da tefeci operasyonu: 8 tutuklama

Tekirdağ Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, tefecilik ve vergi kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA