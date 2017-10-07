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Tekirdağ'da tarlada dev çukur oluştu

Ergene ilçesindeki bir tarlada açılan dev çukurun etrafında güvenlik önlemleri alındı.

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Tekirdağda tarlada dev çukur oluştu

Vakıflar Mahallesi'nda bir tarlada 15 metre çapında ve yaklaşık 8 metre derinliğinde çukur oluştuğunu gören çobanlar, yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen mahalle muhtarı, belediye görevlileri ve jandarma ekipleri, çukurun etrafından insan ve hayvanların içine düşmemesi için güvenlik şeridi ile önlem aldı.

Vakıflar Mahalle Muhtarı Vahdet Aksa, çukurun bütün bölgede değişik söylentilere yol açtığını ifade ederek, çökmenin, çalışmaları süren Ergene Havzası Koruma Eylem Planı nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü,

Firma yetkililerinden detaylı bilgi aldığını belirten Aksa, ''Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında tünel açma içlemleri devam ediyor. Bunun için, yerin 18 metre altından makinlelerle tünel açılıyor. Buradan geçerken zeminin kumlu olması ve sıvının kayması sonucu burada büyük bir göçük oluştu. Gerekli görüşmeler yapıldı, en kısa sürede burası doldurulacak.'' dedi.

Öte yandan, jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Etiketler: dev çukur
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