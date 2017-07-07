Tekirdağ'da "sahte vali" operasyonu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kendilerini, "vali" ve "vali özel kalemi" olarak tanıtan İ.K., E.S, A.K, E.P, M.K, Ş.K, G.A, C.K ve E.İ'yi teknik takibe aldı.

Zanlıların adreslerini belirleyen polis ekipleri, eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda, E.S, A.K, E.P, M.K, Ş.K, G.A, C.K Çorlu'da, dolandırıcılık şebekesi lideri olduğu iddia edilen İ.K. ise İstanbul'da yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir adet tabanca, 40 bin lira para, çok sayıda banka kartı, telefon ve sim kart ele geçirildi.

Öte yandan dolandırıcılık şebekesinin vatandaşlardan, bedensel özürlü vatandaşlara tekerlekli sandalye alınacağı ve hasta çocukların yurt dışında tedavisinin yaptırılacağı gibi bahanelerle para talep ettikleri iddia edildi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada adliyeye sevk sırasında dolandırıcılık şebekesi lideri olduğu iddia edilen İ.K., gazetecilere, "Zenginden alıp fakire veriyorduk" diye bağırdı.

Yakalanan şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ederken, firari E.İ.'yi arama çalışmaları sürüyor.