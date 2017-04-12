Tekirdağ'da reçine fabrikasında patlama

Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde reçine üreten bir fabrikanın kazanında aşırı ısınmadan dolayı meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu yangın çıktı.

Kimyasal reaksiyondan etkilenen 40 işçi, Çorlu ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Abban, kimyasal bir sızıntının söz konusu olmadığını söyledi.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de fabrika ve çevresinde incelemeler yaptı.