Tekirdağ'da polis ekibi kaza yaptı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştireceği uyuşturucu operasyonuna destek için Çorlu'dan gelen ekibin bulunduğu aracın karıştığı kazada 3 polis memuru yaralandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü narkotik ekibinden 3 kişi, Tekirdağ Süleymanpaşa’da Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde gerçekleştirilmesi planlanan uyuşturucu operasyonu için yola çıktı.

Ekibin bulunduğu araç, kent girişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce orta refüje ardından da karşı şeride geçerek yön tabelasına çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Aracı kullanan Emrah Girgin ile diğer polis memurları Erdem Toprak ve Serkan Bulut, ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı polislerden Serkan Bulut'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ağır yaralanan polis memuru ameliyata alındı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, hastaneye giderek polis memurlarının durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde bulunan polis memurunun kalçasında çatlak olduğunu söyleyerek, "Genel durumu iyi, servise alındı. Buradaki iki polis arkadaşımız var. Müdahale edildi" dedi.

Ağır yaralı olan polis memurunun ameliyata alındığını belirten Becerir, "Arkadaşımızın kafasında darbe var. Beyin cerrahisi ameliyata aldı. Beyin kanaması bulunuyordu. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Şu an yoğun bakıma alındı. Durumu orta derecede ciddi. İnşallah güzel bir tedavi ile kurtulacak" diye konuştu.

Kaynak: AA