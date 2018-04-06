Tekirdağ'da metruk binada patlamamış el bombaları bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir metruk binanın yıkımında çalışan işçiler, tavan arasına gizlenmiş el bombaları ve çok sayıda mermi buldu.

Metruk evdeki bombayı ilk olarak yıkım ekibindeki görevli marangoz Mustafa Güneş buldu. Güneş, "Bina içerisinde yıkım yapıyorduk. Tavan arasından çıktı. Tahtaları koparınca bombalar yere döküldü. Ondan sonra biz de emniyete haber verdik, geldiler bakıyorlar. Tavan arasına saklanmış çok eski mühimmatlar. 8 tane bomba var ve çok sayıda mermi var. Merminin sayısını bilmiyorum, saymadık” dedi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: AA