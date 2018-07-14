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Tekirdağ’da kaza yapan trenin devrilen vagonları kaldırılıyor

Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasının ardından devrilen vagonlar kaldırılmaya başlandı.

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Tekirdağda kaza yapan trenin devrilen vagonları kaldırılıyor

Tekirdağ Çorlu ile Muratlı ilçeleri arasında Sarılar Mahallesi mevkisinde meydana gelen ve 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından, devrilen vagonlar kaldırılmaya başlandı.

Haydarpaşa’dan getirilen 150 tonluk vinçle kaldırılan vagonlar çekici trenlere yüklenerek Çorlu istasyonuna getiriliyor. Trenlerin TIR'lara aktarılarak karayoluyla Tekirdağ’dan götürüleceği belirtildi.

Kaza yerinde bulunan 5 vagondan 3’ü kaldırıldı, kalan 2 vagonu kaldırma çalışmaları da devam ediyor. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Tren kazası, Tekirdağ, Muratlı, Çorlu
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