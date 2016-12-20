Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum ve çatı katının sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 litre sahte içki ile bunların imalatında kullanılan düzenekler ve bir miktar kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki ifadesinde, "İçkileri kendim içmek için ürettim." dediği öğrenildi.

Zanlı, adli makamlardaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.AA