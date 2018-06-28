Tekirdağ'da hırsızlık suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Murat Danacı'ya ait firmadaki hırsızlık olayının ardından Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, hırsızlık yapanların kimliklerini tespit etti.
İş yerinden 35 bin lira değerinde elektronik ürün çalındığı belirlendi.
Teknik takip sonucu T.G., M.Ç. ve Ü.T. İstanbul'da yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA