Tekirdağ’da FETÖ/PDY soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 5 zabıt katibi ile bir memur gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Kapaklı Kaymakamlığında memur olarak çalışan M.B. ile Çerkezköy Adliyesi’nde görevli 5 zabıt katibi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.