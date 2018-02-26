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Buradasınız : » » Tekirdağ'da FETÖ'nün "hücre evleri"ne operasyon: 42 gözaltı

Tekirdağ'da FETÖ'nün "hücre evleri"ne operasyon: 42 gözaltı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 42 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağda FETÖnün &quot;hücre evleri&quot;ne operasyon: 42 gözaltı

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası örgütün küçülerek yapılanmasına devam ettiği, Tekirdağ'a sözde yeni "il abisi, eğitim danışmanı, ilçe abileri" atadığını tespit eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. 

Örgüt üyelerinin "gaybubet evleri, hijyen evleri" olarak adlandırdığı 11 hücre evine operasyon düzenleyen polis, FETÖ'nün sözde il yöneticilerinin yanı sıra firari ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki 42 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon kapsamında 17 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün hücre evlerinde yüklü miktarda nakit para, sahte kimlikler ve can yelekleri de bulundu.

Bu arada örgüt üyelerinin dijital veri, suç unsuru teşkil eden belgeler ve paraları, tuvalet kağıdı rulosuna ve Kur'an-ı Kerim sayfaları arasına sakladıkları tespit edildi. 

"ByLock" benzeri yeni iletişim programı

Operasyonda ele geçirilen dijital malzemelerde, örgütün yeni bir programla iletişime geçtiği tespit edildi.

Polis ekipleri hücre evlerinde, örgüt üyelerinin programa girecekleri şifreleri not aldıkları kağıtlar da ele geçirildi.

İnternet veri tabanlı yeni iletişim programının "ByLock"a benzediği öğrenilirken, programa ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra verileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, hücre evi, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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