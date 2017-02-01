  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 10 tutuklama

FETÖ'nün "emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturmada 10 kişi tutuklandı.

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Tekirdağda FETÖ operasyonu: 10 tutuklama

Tekirdağ merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 10'u tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 35 kişiden 10'u tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturmanın dördüncü dalgasında, 5 gün önce hakkında gözaltı kararı bulunan 34'ü emniyet mensubu 41 zanlının yakalanması için 17 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, 35 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Tekirdağ, fetö
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