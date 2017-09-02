Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. hakimiyetindeki 59 ZS 993 plakalı otomobil, önündeki otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve kaza kırım ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkardı.

Otomobilde bulunan B.Ç., S.T. ve M.Ö. olmak üzere toplamda 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü S.T. ile İ.Ç. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, otobüse arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.