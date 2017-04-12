  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Tekirdağ'da fabrikada patlama

Tekirdağ'da fabrikada patlama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonrası dumandan etkilenen 29 işçi Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı.

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Tekirdağda fabrikada patlama

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada sabah saatlerinde henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Boya tankerindeki patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 29 işçi Çerkezköy ve Çorlu devlet hastanelerine kaldırıldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikalar kimyasal sızıntı tehlikesine karşı çalışmalarını durdurdu.

İşçilerden, kimyasal sızıntının niteliği ortaya çıkıncaya kadar tedbirli olmaları istendi.

Emziren kadın işçilerin de bebeklerine bir süre süt vermemeleri duyurusu yapıldı.  

Etiketler: Tekirdağ, patlama, kimyasal, fabrika
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