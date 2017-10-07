Tekirdağ'da deniz 5 metre çekildi

Marmaraereğlisi'nde dolunay ve lodos nedeniyle deniz suyu 5 metre çekildi.

Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyunun çekilmesi vatandaşların dikkatini çekerken sahil sahilde yürüyüş yapan vatandaşların bazıları fotoğraf çekti.

Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Mühendisi Ozan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada olağanüstü bir durum olmadığını, çekilmenin meteorolojik bir durum olduğunu anlattı.

Deniz, 'Lodos ve dolunay nedeniyle denizin 5 - 6 metre çekilmesi doğal. Korkulacak bir durum söz konusu değil. Her zaman dolunay ve lodos nedeniyle deniz çekilmesi yaşanabilir. Bunu deprem ve benzeri olaylarla karıştırmak doğru olmaz.'' dedi.