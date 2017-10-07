  • 07 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.619
    EURO 4.245
  • BIST 104137.48
    ALTIN 148.332
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tekirdağ'da deniz 5 metre çekildi

Tekirdağ'da deniz 5 metre çekildi

Dolunay ve lodos nedeniyle deniz suyu 5 metre çekildib

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tekirdağda deniz 5 metre çekildi

Marmaraereğlisi'nde dolunay ve lodos nedeniyle deniz suyu 5 metre çekildi.

Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyunun çekilmesi vatandaşların dikkatini çekerken sahil sahilde yürüyüş yapan vatandaşların bazıları fotoğraf çekti.

Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Mühendisi Ozan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada olağanüstü bir durum olmadığını, çekilmenin meteorolojik bir durum olduğunu anlattı.

Deniz, 'Lodos ve dolunay nedeniyle denizin 5 - 6 metre çekilmesi doğal. Korkulacak bir durum söz konusu değil. Her zaman dolunay ve lodos nedeniyle deniz çekilmesi yaşanabilir. Bunu deprem ve benzeri olaylarla karıştırmak doğru olmaz.'' dedi.

Etiketler: Tekirdağ, dolunay, lodos
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER