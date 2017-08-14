Tekirdağ'da bıçakla bir kişinin ölümüne sebep olan şahıs gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin aranan zanlı, Çorlu ilçesinde gözaltına alındı.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri firari zanlı Ş.T'nin (24) Çorlu'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, ilçedeki bir lokantaya düzenledikleri operasyonda zanlıyı gözaltına aldı.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Hayrabolu ilçesindeki bıçaklı kavgada, iddiaya göre Ş.T, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akrabaları Hasan Aygör ve oğlu İhsan Aygör'ü bıçakla yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Aygör kurtarılamamıştı.