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Tekirdağ'da askeri kışlanın deposunda yangın

Tekirdağ Süleymanpaşa'da Orgeneral Nurettin Aknoz Kışlası'nın deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Tekirdağda askeri kışlanın deposunda yangın

Tekirdağ Süleymanpaşa'da Orgeneral Nurettin Aknoz Kışlası'nın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Askeri yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, depoda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Emin Pehlivan, yangına çok çabuk müdahale edildiğini ve büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.

Ekiplerin ihbardan hemen sonra olay yerine vardığını ifade eden Pehlivan, "Ekiplerimiz 5 araçla yangına çok hızlı bir şekilde müdahale etti. Depo bölümünde bulunan eşyalar zarar gördü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı." dedi.

Kaynak: AA

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