Tekirdağ'da 778 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ merkezli tarihi eser operasyonunda Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait 778 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde şüphelilerin kullandığı otomobili durdurarak incelemeye alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait para, yüzük ve çeşitli objelerden oluşan 778 parça tarihi eser ele geçirdi.

Olayla ilgili A.K. ve S.Ö. gözaltına alındı.