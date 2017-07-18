Tekirdağ'da 5 ayrı trafik kazası: 11 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet D.'nin kullandığı 34 ZB 36 54 plakalı otomobil, Tekirdağ'dan Malkara istikametine giderken kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten köprü altına düştü. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Mehmet D. (72) ile eşi Nursen D. (69) itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Malkara Devlet Hastanesine sevk edildi.

Durumları ağır olan Mehmet ve Nursen D., ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Cevdet D.'nin (45) kullandığı 34 DN 6151 plakalı otomobil, Yörük Mahallesi'nden Kermenyan mahallesine seyir halindeyken karşı yönden gelen 59 LL 804 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan Cevad D., 112 Acil Servis ambulansıyla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçeye bağlı Karacahalil Mahallesi'ndeki tarlasından dönen Mehmet K.'nın (69) yönetimindeki 22 LF 245 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü Mehmet K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yavuz G. ve İbrahim Y. (50) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tekirdağ'dan Malkara istikametine giden Davut B. (21) yönetimindeki 22 RN 036 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücüsü Davut B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Naim Ç. (22), Gökhan Ç. (22) ve Murat D. (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Naim Ç., ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü.

İlçeye bağlı Sağlamtaş mahallesinde meydana gelen kazada ise Selim C. (56), plakasız motosikletiyle seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

Kazada yaralanan Selim C. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.