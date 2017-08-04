  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Tekirdağ'da 30 kişiye 'ByLock' gözaltısı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağda 30 kişiye ByLock gözaltısı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen aralarında öğretmen, esnaf ve memurların da olduğu 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Etiketler: Tekirdağ, FETÖ/PDY, bylock, gözaltı
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