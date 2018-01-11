Tekirdağ ve Adana'da FETÖ operasyonu

Tekirdağ'da gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi, Adana'da ise bir kişi gözaltına alındı.

11 Ocak 2018 Perşembe 17:38



