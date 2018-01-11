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Tekirdağ ve Adana'da FETÖ operasyonu

Tekirdağ'da gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi, Adana'da ise bir kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ ve Adanada FETÖ operasyonu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik merkez Yüreğir ilçesinde "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına aldığı N.B'nin işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı ile aynı operasyonda gözaltına alınan M.A. ve eşi Z.V.A'nın daha önce adliyeye sevk edildiği, sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Tekirdağ'daki FETÖ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen N.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametinde gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, FETÖ operasyonu, Adana
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