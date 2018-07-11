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Tekirdağ tren kazasında onarım çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasının ardından Devlet Demiryolları ekipleri, enkazın kaldırılması için vagonların tekerleklerini ve bazı demir aksamlarını söktü.