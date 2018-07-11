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Tekirdağ tren kazasında onarım çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasının ardından Devlet Demiryolları ekipleri, enkazın kaldırılması için vagonların tekerleklerini ve bazı demir aksamlarını söktü.

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Tekirdağ tren kazasında onarım çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasının ardından, Devlet Demiryolları ekipleri, olayın yaşandığı bölgede iş makinesi yardımıyla vagonların tekerlekleri ve bazı demir aksamlarının sökümü için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu vagonların tekerlekleri ile demir aksamları söküldü.

Ekipler öğleden önce de vagonlardan elektronik parçaları sökmüştü.

Tekerlek ve demir aksamlar, yarın bölgeden vinç yardımıyla taşınacak.

Bölgede yoğun yağış nedeniyle zarar gören menfezde Devlet Demiryolları ekiplerinin başlattığı onarım çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tren kazası, Tekirdağ, Çorlu
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