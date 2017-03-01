  • 01 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Tekirdağ sis altında

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

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Tekirdağ sis altında

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan ve sabaha karşı yoğunluğunu artıran sis özellikle şehir merkezi ile İstanbul ve Malkara karayolları istikametlerinde görüş mesafesini kısalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 25 metreye kadar düşerken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahil şeridi de sisle kaplanırken, bazı vatandaşlar havaya rağmen spor yaptı.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentteki sisli havanın öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AA

Etiketler: Tekirdağ, sis
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