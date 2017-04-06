Tekirdağ merkezli soruşturmada gözaltı 80'e yükseldi

Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 80'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9'u "asker abisi" olduğu değerlendirilen çeşitli rütbelerdeki 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 75 asker gözaltına alınmıştı.
- 5 kişi daha gözaltına alındı
Operasyonda kapsamında 5 kişi daha yakalandı gözaltına alınanların sayısı 80'e çıktı.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ekiplerin firari zanlıları arama çalışmaları devam ediyor.