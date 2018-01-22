Tek tip kıyafetler Silivri'ye gönderildi

Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki düzenlemeyle darbe ve terör suçlarından tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda giyecekleri "tek tip kıyafetler" Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne götürüldü.

696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanların giyecekleri badem kurusu ve gri renkli tulumlar, cezaevlerine gönderildi.

Cezaevinin deposunda tutulan kıyafetler, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından, duruşma için ceza infaz kurumu dışına çıkarılan tutuklu veya hükümlülere giydirilecek.

Toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu kapsıyor

Düzenleme, darbeye teşebbüs edenlerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından yargılanan toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu kapsıyor.

15 Temmuz 2016'da darbeye teşebbüs etme suçundan yargılanan 6 bin 800 kişi badem kurusu, terör örgütü üyeliği, yöneticiliği ve diğer terör suçlarından yargılanan 51 bin 700 kişi gri tulum giyerek duruşmalara katılacak.

KHK'daki hükme göre, hamile kadınlar ve çocuklar söz konusu uygulamanın dışında tutulacak.

Kaynak: AA