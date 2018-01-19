Tek tip kıyafetler Diyarbakır'a gönderildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, terör suçluları için hazırlanan tek tip kıyafetlerin Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Diyarbakır'a gönderildiğini açıkladı.

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 923, E Tipi Kapalı Cezaevinde de 58 sanığın tek tip kıyafet giyeceği belirlendi.

Başsavcı Güre, uygulama için yönetmeliğin beklendiğini söyledi.

Toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu kapsıyor

Düzenleme, darbeye teşebbüs edenlerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından yargılanan toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu kapsıyor.

15 Temmuz 2016'da darbeye teşebbüs etme suçundan yargılanan 6 bin 800 kişi badem kurusu, terör örgütü üyeliği, yöneticiliği ve diğer terör suçlarından yargılanan 51 bin 700 kişi gri tulum giyerek duruşmalara katılacak.

KHK'daki hükme göre, hamile kadınlar ve çocuklar söz konusu uygulamanın dışında tutulacak.

Kaynak: TRT Haber