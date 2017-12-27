  • 27 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Tek tip' kıyafet giyecek hükümlü ve tutuklu sayısı belli oldu

'Tek tip' kıyafet giyecek hükümlü ve tutuklu sayısı belli oldu

Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki düzenlemeyle, 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu duruşmalara 'tulum' giyerek katılacak.

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Tek tip kıyafet giyecek hükümlü ve tutuklu sayısı belli oldu

Düzenleme, darbeye teşebbüs edenlerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından yargılanan toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu kapsıyor.

15 Temmuz 2016'da darbeye teşebbüs etme suçundan yargılanan 6 bin 800 kişi badem kurusu, terör örgütü üyeliği, yöneticiliği ve diğer terör suçlarından yargılanan 51 bin 700 kişi gri tulum giyerek duruşmalara katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara katılırken giyecekleri badem kurusu ve gri renkli kıyafetlerin şeklinin nasıl olacağını da düzenleyecek yönetmelik, Bakanlığın çalışmasının ardından yürürlüğe konulacak.

KHK'daki hükme göre, hamile kadınlar ve çocuklar söz konusu uygulamanın dışında tutulacak. 

Söz konusu hükümlü ve tutuklular sadece duruşmalara katılmak üzere cezaevlerinden çıkartıldıklarında bu kıyafetleri giymek zorunda olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: tek tip kıyafet, PKK, fetö, DHKP-C, DEAŞ
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