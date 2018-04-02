Tek isteği, diğer oğlunun bulunması ve yanına getirilmesi

Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya bombardımanda annesi ile bir gözünü yitiren ve hikayesiyle Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen 6 aylık Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed, yaşadıkları acı dolu günlerin geride kalmasını istiyor.

1 Nisan'da oğlu Kerim ve iki kızıyla Hatay'a getirilen baba Ebu Muhammed, Esed rejimi tarafından 7 yıldır kuşatma altında oldukları Doğu Guta'da çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Muhammed, Doğu Guta'da insanların ve özellikle çocukların her şeyden mahrum şekilde yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, "Doğu Guta'da 7 yıldır kuşatma içindeydik. 6 ay önce rejim güçlerinin saldırılarında eşim hayatını kaybetti. Oğlum Kerim de yaralandı. Kısıtlı imkanlarla oğlumun tedavisi yapıldı. Şartlarımız çok zordu" dedi.

"Diğer oğlum Mehmet'in bulunması ve yanıma getirilmesini çok istiyorum"

Eşini kaybettikten sonra 3'ü kız, 2'si erkek 5 çocuğuyla hayatta kalmaya çalıştıklarını anlatan Muhammed, yaklaşık 20 gün önce bir saldırının daha hedefi oldu.

Gece saatlerinde savaş uçakları tarafından bulundukları sığınak bombalandı.

"Bombalama sırasında aydınlatmamız kesildi ve karanlıkta kaldık." diyen Muhammed, o anları şöyle anlattı:

"O an ben yaralandım. Bize yardıma gelenler beni bulunduğum yerden çıkardılar. Bir sonraki gün kendime geldiğimde tedavim yapılmaya çalışılıyordu. Kızımın saldırıda öldüğünü öğrendim. Oğlum Mehmet de yaralanmış fakat tedavi için nereye götürdüklerini öğrenemedim. Kerim ve diğer çocuklarım amcamın eşinin yanındaydılar. Oğlum Mehmet'in nerede olduğunu bilmiyorum. İlk aldığım haberde yaralı olan oğlumun Suriye Kızılayı tarafından götürüldüğünü söylediler ama doğrulayamadım. Oğlum Kerim'in tedavisinin yapılmasının yanı sıra Suriye'de kayıp olan diğer oğlum Mehmet'in bulunması ve yanıma getirilmesini çok istiyorum."

Baba Muhammed'in kardeşi de yaklaşık bir yıl önce rejim güçlerince esir alındı ve durumu hakkında bilgi edinemiyor.

Doğu Guta'dan tahliyelerin başlamasının ardından Türk Kızılayı'nın kendisi ve çocuklarını İdlib'e getirdiğini, burada da Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından karşılandıklarını hatırlatan Muhammed, "Öncelikle Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Türk Kızılayı ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'de yaraları sarılacak

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da, Kerim bebeğin Doğu Guta'da yaşananların dünyaya duyurulması noktasında sembol isim olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı olarak, kuşatma altındaki Doğu Guta'ya imkanlar ölçüsünde ellerinden geldiğince yardım götürmeye çalıştıklarını ifade eden Kınık, şunları dile getirdi:

"Kerim bebek, Suriye'nin içinde güvensiz yaşayan, hayat tehlikesi olan tek bebek değil. Suriye'nin içinde yüz binlerce çocuk, Kerim bebeğin kaderini yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Kerim bebeğin şahsında bütün Suriyeli çocukların, dünyanın bütün savaş bölgelerinde yaşayan çocukların derdini insanların artık dert edinmesi gerekiyor. Biz de bunu duyurabilmek açısından onu koruma altına alıp Türkiye'de yaralarını tedavi ederek güvenli bir gelecek sağlamak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerim bebekle buluştu

1 Nisan'da AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Hatay'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre öncesinde, Kerim bebek ve ailesiyle bir araya geldi.

Baba Muhammed ve çocuklarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucağına aldığı 6 aylık Kerim bebeği uzun süre sevdi.

Kaynak: AA